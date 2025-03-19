البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الرئيسة العامة للراهبات الكومبونيانيات

استقبل اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيسة العامة للراهبات الكومبونيانيات، ووفد من أعضاء الرهبنة، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

ورحب البطريرك بوفد الرهبنة الكومبونيانية، مثمنًا جميع المجهودات المبذولة من قِبل الأخوات الراهبات، لخدمة الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وخلال الزيارة، تمت مناقشة سبل تنشيط الدعوات الرهبانية والتكريسية بكنيستنا الكاثوليكية بمصر، مؤكدين جميعًا أهمية تفعيل ذلك.

وفي الختام، شكر وفد الرهبنة الكومبونيانية الأنبا إبراهيم إسحق، من أجل حفاوة الاستقبال، معبرين عن سعادتهن بهذا اللقاء المثمر، كما تمنى الأخوات الراهبات لبطريرك الأقباط الكاثوليك، دوام الصحة والنعم الإلهية، من أجل مواصلة القيادة الحكيمة للكنيسة الكاثوليكية بمصر.