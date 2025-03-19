البيت الأبيض: زيلينسكي شكر الرئيس ترامب على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب قال إن اتصاله مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان جيدا جدا، مؤكدةً أن زيلينسكي شكر الرئيس ترامب على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي طلب نشر المزيد من منظومات الدفاع الجوي لحماية الأوكرانيين، مؤكدةً أن ترامب قال إن واشنطن قادرة على إعادة تشغيل محطات الطاقة الأوكرانية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أننا تجاوزنا اتفاق المعادن ونتحدث الآن عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.