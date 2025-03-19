عبد المحسن سلامة: دخلت الأهرام بدون واسطة.. ومشيت مشواري المهنى والعملي بـ"دراعي"

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى للإعلام، أنه ينتمي إلى أسرة بسيطة وهو الولد الوحيد بين 4 شقيقات وآخرهم، مما يجعله يتحمل المسئولية منذ صغره، وأن والده غرس فيه ضرورة تحمل المسئولية رغم فارق السن مع إخوته، وتعلم ونجح سط ظروف صعبة، ومشي مشواره بـ«دراعه» - على حد تعبيره.



وأشار «سلامة»، فى حوار لـ برنامج «كلّم ربنا» الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو «9090»، إلى أنه شخص عصامي نجح وسط تحديات كبيرة جدا، وكان الله هو «سنده وضهره»، فكل ما وصل إليه من نجاح ليس له تفسير سوى أنه «صنيعة الله»، وفضله منذ النشأة حتى الآن، فى التعليم ليكون الأول على مدرسته ومحافظته إلى التحاقه بكلية الإعلام ودخوله إلى مؤسسة الأهرام دون واسطة، وأن يتقلد كل المواقع فى حياته، منوها أنه فى خلوته يقول: «شكرا يا رب إنك مخذلتنيش، وأنا صنيعتك، وإنت مسبتنيش فى أى وقت ما كنتش متخيل إنى هعدي منها، وألاقيها اتفتحت، وبينى وبين ربنا عمار، وبعترف دائما بفضل الله».



وأضاف سلامة إنه «صنيعة الله»، استناداً إلى كل الأحداث فى حياته، من النشأة إلى البساطة وصولا إلى التطور فى حياته المهنية والعملية وكل حياته موضحًا انه فى كل وقت ضيق يجد الله يفتح له كل الأبواب، قائلا: «ربنا كريم معايا وفقني فى دخول الإعلام رغم التحديات، كان نفسي اشتغل فى الأهرام، وما كنتش متخيل إنى أكون رئيس مجلس إدارة، وربنا كان معايا فى الوصول إلى كل المواقع، وربنا لما يقف معاك لازم تكون مخلص».