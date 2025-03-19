تركيا تحتفل بمئوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر بحفل إفطار للصحفيين

أقامت سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة حفل إفطار للصحفيين المصريين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التركية المصرية، حيث حضر الحفل أكثر من مائة صحفي مصري في مقر السفارة، وتم تقديم "الدونر" والبقلاوة التركية للضيوف.

وأكد السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال الحفل، على التطورات الواسعة التي شهدتها العلاقات التركية المصرية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أفضل ما يبرز هذا التطور هو الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر مرتين خلال عام 2024، وهو الأمر الذي لم يحدث مع أي دولة أخرى.

وأضاف السفير أن شهر رمضان يحمل طابعاً خاصاً في كل من مصر وتركيا، حيث يمثل شهر العبادة والفرحة والحياة الاجتماعية والثقافية، مشيداً بمشاركة الشعب المصري بجميع فئاته في هذا الشهر بروح من التضامن والتآخي.

وأشار السفير إلى استمرار التعاون التكنولوجي والصناعي بين البلدين، مع تزايد اهتمام الشركات التركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يتم إنشاء أربعة مصانع في منطقة القنطرة غرب بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار.

وأوضح أن السفارة تعمل على تعزيز العلاقات الثقافية من خلال فعاليات متنوعة، منها إقامة معرض لفساتين الزفاف التركية التقليدية في مايو المقبل بمشاركة عارضات مصريات، فضلاً عن تنظيم عرض خاص لفرقة الأناضول للعروض النارية أمام الأهرامات.

وأكد أن السفارة التركية بالقاهرة ستواصل تقديم الأنشطة الثقافية والفعاليات الاجتماعية، مشيراً إلى إقامة إفطار لـ500 أسرة مصرية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توزيع العيدية على الأطفال بمناسبة عيد الفطر.

كما شدد على وجود تشاور وثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة في ما يتعلق بليبيا وسوريا والسودان وفلسطين، مؤكداً إمكانية عقد اجتماعات رفيعة المستوى في الفترة المقبلة لتعزيز التنسيق والتعاون.

وفي ختام الحفل، أعرب السفير صالح موطلو شن عن تقديره للصحفيين المصريين، واصفاً إياهم بالأصدقاء والشركاء في نقل الصورة الحقيقية للعلاقات بين البلدين، متمنياً لهم عيد فطر سعيداً ومليئاً بالخير.

IMG-20250319-WA0043

IMG-20250319-WA0037

IMG-20250319-WA0041

IMG-20250319-WA0038

IMG-20250319-WA0039