غزل المحلة يمدد معسكره بالقاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، تمديد معسكر الفريق في القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

يواجه فريق غزل المحلة، يوم السبت المقبل، نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

بابافاسيليو يشيد بلاعبي غزل المحلة الشباب

وأشاد بابافاسيليو بالأداء الذي قدمه اللاعبون الشباب خلال مباراة غزل المحلة أمام البنك الأهلي، مؤكدًا أن زعيم الدلتا سيكسب عناصر مميزة من هذه البطولة.

وكان غزل المحلة تعادل أمس مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، أحرز هدف المحلة عاطف الحكيم، مهاجم فريق 2005 الذي تم تصعيده للفريق الأول.

بتلك النتيجة، احتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.