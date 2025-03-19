غلق 20 منشأة غذائية مخالفة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ضبط 250 كيلو أغذية فاسدة وإغلاق 20 منشأة غذائية بدون ترخيص في حملة تفتيشية بدمياط في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية.

نفذت فرق إدارة مراقبة الأغذية بالتعاون مع مكتب أغذية إدارة دمياط، حملة تفتيشية على منطقة البستان.

وقد تم خلال الحملة المرور على 24 منشأة غذائية متنوعة، شملت مصانع حلويات ومخابز ومطاعم، حيث تم العثور على 20 منشأة تُدار بدون ترخيص. وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضر جنحة صحية بسبب وجود مخالفات متنوعة، بالإضافة إلى إعدام 250 كيلو من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على استمرار حملات التفتيش لضمان سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين.

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية بمعايير الجودة والصحة العامة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات قد تهدد صحة المستهلكين.

كما ترأس الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط حيث وجه باصلاح و تطوير منظومة السلامة و الصحة المهنية و الاعطال الطبية و يعطى مهلة زمنية لتنفيذ الاصلاحات ضمن المتابعات الميدانية التى يجريها وكيل وزارة الصحة بدمياط لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفيات .

كما قام وكيل وزارة الصحة بترأس لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط فى وجود الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و مديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة ،حيث قام بتفقد استقبال المستشفى و العيادات الخارجية و بعض الاقسام الداخلية و تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الاكسجين بالمستشفى.

