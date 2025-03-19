التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة المصري وزد

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي وزد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، وذلك بدون خطورة هجومية على مرمى المصري وزد.

مباراة المصري ضد زد

يتواجد زد في المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر، بجانب أندية، المصري، غزل المحلة، البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا.

يحتل زد المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة من مجموعات كأس عاصمة مصر بلا نقاط، خلف المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث بلا نقاط أيضًا.

وبدأ المصري البورسعيدي اللقاء بالتشكيل التالي.

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الدفاع

يوسف الجوهري ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

أما زد دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - محمد أشرف - سامح إبراهيم

خط الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - مصطفى سعد ميسي

وفي الهجوم: عبدالرحمن البانوبي - شادي حسين - مصطفى زيكو.