مدير تعليم القاهرة تؤكد أهمية المتابعة المستمرة لرفع نسبة الحضور بالمدارس

عقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور وكيلَي المديرية الدكتورة همت أبو كيلة والأستاذة زينب عبد الفتاح، بالإضافة إلى منى طاهر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ولفيف من قيادات المديرية.

استهلت مدير المديرية الاجتماع بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر لهم على جهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية، مؤكدة على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وشددت على أهمية استمرار المتابعة الجادة لضمان رفع نسب الحضور بالمدارس، إلى جانب تفعيل الأنشطة المدرسية، باعتبارها أحد أهم الوسائل التي تساهم في جذب الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية. كما أكدت على ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات شهر أبريل، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

وأشارت إلى حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب، وتعزز مستوى أدائهم الأكاديمي، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تطوير العملية التعليمية. وفي ختام الاجتماع، أعربت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للجميع، مؤكدة أن تعليم القاهرة يسعى لتخريج جيل مزود بالأخلاق والعلم، قادر على بناء مستقبل الوطن.