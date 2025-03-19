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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سلاف فواخرجي: مشاهد سجن صيدنايا ليست كلها حقيقية وبعضها مفبرك

الفنانة سلاف فواخرجي
الفنانة سلاف فواخرجي
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أكدت الفنانة سلاف فواخرجي، أن مشاهد سجن صيدنايا مؤذية وهم في سوريا كانوا يسمعون عن سجن صيدنايا لكن لا يعرف السوريين ما يحدث داخله والحقائق تتكشف الان، قائلة: "مفيش حد سوري بيعرف ايه اللي جوه سجن صيدانيا".

وأوضحت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن هناك ضمن مشاهد سجن صيدنايا مشاهد مفبركة وهذه الفبركات ضيعت الوجع الحقيقي، موضحة أن هذا نتج عنه حدوث تشكيك بعد واقعة زعم وجود طبقات تحت الارض في السجن وثبت عدم صحة الأمر، مؤكدة أن الشائعات انتشرت وضيعت معها الحقائق.

وردت سلاف فواخرجي، على صورة بشار الأسد التي تملء دمشق ومكتوب عليها سوريا الأسد قائلة: "الناس هي اللى بتخلق هذه الحالة الألوهية والناس تزايد على بعضها بالصور ونحن ما نصنع هذه الحالة والمشكلة ليست في الحاكم ولكن الشعب وفي ملايين ضد بشار الأسد وفي ملايين معه".

الفنانة سلاف فواخرجي سجن صيدنايا