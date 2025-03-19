رئيس جامعة دمياط يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الفنون التطبيقية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة مياط اليوم الأربعاء، حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الفنون التطبيقية للعام الجامعي 2024/2025، بحضور الدكتورة غادة الصياد، عميد الكلية، والدكتورة مهدية النجار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

قبل بدء الحفل، افتتح رئيس الجامعة "المعرض الفني" الذي ضم عشرات الأعمال الإبداعية لطلاب الكلية، من لوحات فنية وتصميمات تطبيقية، معبرًا عن إعجابه بالمستوى المتميز للطلاب وقدرتهم على توظيف المهارات الأكاديمية في مشاريع إبداعية.



انطلق الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم ألقت الدكتورة مهدية النجار كلمة هنأت فيها الاتحاد الجديد، مؤكدة على دعم الكلية للأنشطة الطلابية التي تعزز التنمية الشاملة للطلاب .

فيما رحبت الدكتورة غادة الصياد ، عميد الكلية بالحضور، مشيدة بالتعاون بين إدارة الكلية والطلاب لتحقيق رؤية تربوية وعلمية متكاملة.

من جانبه هنأ الدكتور حمدان ربيع الطلابَ الجدد على ثقة زملائهم، قائلًا: "الاتحاد الطلابي جسرٌ للتواصل بين القيادة الجامعية وأبنائنا الطلاب، وسنعمل معًا لدعم طموحاتكم وبناء جيلٍ قادر على الابتكار".

ثم شهد الحفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وألقت الطالبة شهد أبو القيود، رئيس الاتحاد بالكلية ، كلمةً شكرت خلالها القائمين على الكلية، قائلة: "الأنشطة ليست مجرد فعاليات، بل هي روح تُوحّدنا وتُعزز الثقةَ والعملَ الجماعي" ، فيما تطرقت نائبتها الطالبة "جنى خالد" إلى خطة الاتحاد المستقبلية، مؤكدة: "سنعمل على تنظيم فعاليات متنوعة تشمل ورشًا فنية ومسابقات إبداعية، بإذن الله".



واختُتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين في الأنشطة الطلابية، وتتويج الطالب والطالبة المثاليين للعام الجامعي الحالي ، بالإضافة إلى تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية.

فيما اختتم اليوم بفطور جماعي جمع الطلابَ بقيادات الجامعة والكلية، في جوٍّ مليء بالتفاعل والأمل بمستقبلٍ فنّيٍ وإبداعيٍ واعد.