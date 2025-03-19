جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة توعوية حول مخاطر استخدام الإنترنت المظلم "dark web"

نظمت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية حول مخاطر استخدام الانترنت المظلم dark web والتي عقدت بكلية التمريض بالجامعة، والذي يعد أحد أكثر جوانب الانترنت خطورة على الشباب في جميع المراحل، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الاستاذ ايهاب جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



تأتي تلك الندوات التوعوية في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري لرصد الظواهر المجتمعية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، والاهتمام بقضايا الشباب.



وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك الندوات هو توعية الشباب بالمخاطر المحيطة به، موضحا التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومن أخطرها المراهنات ومخاطر الدارك ويب، والتي تدعو الشباب للدخول الى الانترنت المظلم، حيث يوجد تجنيد لبعض الشباب للإيقاع بهم في تلك الشبكات، كما أوصى بتنفيذ العديد من البرامج والندوات التى تحمي الشباب من الظواهر المجتمعية السلبية الضارة.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي مدى خطورة الدراك ويب المظلم على الاسرة المصرية، كما أكد أن له مخاطر على نفسية الشباب وقد يؤدى به لأشياء ضد الدين والمبادئ وان مواقع التواصل الاجتماعي هي من أسلحة الدمار الشامل وهي من أخطر الأسلحة في العصر الحديث، كما أوصى بالالتزام بالتقاليد والأعراف.



وحاضر الندوة الدكتور مي رمضان - الاستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعه كفرالشيخ ، وتناولت عدد من الموضوعات أهمها محفزات إدمان المقامرة (عوامل نفسية ـ عوامل بيولوجية)، مخاطر ومضاعفات إدمان المقامرة، والذكاء الاصطناعي في تطبيق الرهائن، كما تحدث أيضا عن نشأة الدارك ويب، وأشكال الجرائم التي ترتكب من خلال الدارك ويب، ومخاطر إستخدام شبكة الإنترنت المظلمة، وكيفية التصدي لأخطار الدارك ويب، كما استشهدت بمسلسل اللعبة الذي سلط الضوء على المراهنات والمقامرة ومدى خطورته على المجتمع.