الروائي اللبناني أشرف المسمار لـ"البوابة نيوز": أمين معلوف وباولو كويلو أثروا فى تكوينى الأدبى

قال الروائى اللبنانى أشرف المسمار، إنه تأثر بالكثير من الكتاب، فغالبا ما يسبق الكتابة كثرة القراءة والمطالعة والاطلاع على النتاج الادبي للآخرين، أمثال أمين معلوف علوية صبح، باولو كويلو غيوم ميستو، هؤلاء أثرو فى تكوينى الأدبى.

وأضاف "المسمار" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان مهنته كطبيب أثرت على كتاباته الأدبية، ملفتًا انه اعتمد عرض افكار علمية دقيقة حول المواضيع التي يطرحها، وهذا ما انتقده البعض حيث بدت بعض صفحات الرواية أشبه بمقال طبي.

وعن أعماله الروائية الأخرى أشار الى ان "مدى قبلة"؛ تعد أولى أعماله الأدبية، حيث تناولت الحب عبر الانترنت واختلاف بين ثقافة الشرق والغرب، والصراع الداخلي للأفراد في علاقاته، إضافة لسرد يظهر جمال دولة رومانيا ومجتمعها وتفاصيلها حيث تدور أحداث الرواية.

وتابع: كما أصدرت "سرير الغواية" وفي هذه الرواية، ناقشت مواضيع مثل الخيانة الزوجية، الاغواء، و الرغبات الجنسية. كما قمت بمعالجة وضع المرأة في المجتمع الشرقي والضغوط التي تواجهها.

وأردف: " أما روايتي "ثالث ثلاثة" فتعد هذه الرواية أحدث أعمالي، حيث تناولت قضايا المثلية الجنسية والتحول الجنسي في السياقات الاجتماعية والثقافية المعقدة بين الشرق و الغرب، واعتمدت أسلوب سردي نفسي واجتماعي، حيث أركز على الصراعات الداخلية للشخصيات وكيفية تأثير البيئة الاجتماعية و الثقافية على سلوكياتهم وعلاقاتهم".

واختتم: "أسعى دائمًا لوضع القارئ في قلب الحكاية ليشعر بأعماق الشخصيات وصراعاتها، وبصفتي طبيبًا جراحًا في العظام، أستخدم معرفتي الطبية لتقديم معلومة صحيحة ثقافية، وكثرة أسفاري وتجوالي أتاح لي خلق الأحداث في اماكن حقيقية أعرفها وزرتها".