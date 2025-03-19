ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدير "الرعاية الصحية": نضع نصب أعيننا خدمة المريض والاهتمام بالطبيب المصرى.. فيديو

د امير التلوانى
د امير التلوانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أمير التلوانى ، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن احتفال الهيئة بيوم الطبيب المصرى ، هو رسالة حب وتقدير وتعبير عن رد الجميل لكل أطباء مصر لما يبذلوه من جهود مضنية فى خدمة المريض المصرى .

وأوضح «التلوانى» ، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» ، على هامش احتفالية الهيئة بيوم الطبيب المصرى 2025، أننا نضع نصب أعيننا هدفين ، أولهما خدمة المريض وتقديم أفصل الرعاية الصحية اللازمة ، وثانيها هو الاهتمام بالطبيب المصرى ، الذى لا يقل دوره وعلمه على أعلى مستوى بنظرائه على مستوى العالم .

واوضح المدير التنفيذى لـ«الرعاية الصحية» ، أن الهيئة ألت على نفسها هذا التقليد السنوى لتكريم الرموز الطبية الذين قدموا تصحيات  كبيرة فى عملهم ، وساعدوا فى أحداث نهضة طبية فى مجال تخصصاتهم .

 

احتفالية الهيئة يوم الطبيب ةلمصرى الدكتور أمير التلواني الرعاية الصحية المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية تصريحات خاص يوم الطبيب المصري