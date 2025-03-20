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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: ما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات تحيط بمصر أثبت أن تسليح الجيش كان ضرورة حتمية

الكاتب الصحفي والمحلل
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده
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أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، أن هناك تحديات تحيط بمصر من كل الاتجاهات الاستراتيجية، ليبيا، السودان، فلسطين، ومن هنا أتت ضرورة وحتمية تسليح الجيش المصري.

وأضاف نصر عبده، خلال لقائه ببرنامج «حوار اليوم» عبر قناة النيل للأخبار، أن الأحداث الأخيرة أثبتت أنه كان يجب أن يتم تسليح الجيش المصري وتدريبه وتطوير قدراته وفقا لأحدث التقنيات والنظم العالمية؛ حتى يكون أداة ردع أمام العدو، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رؤية مستقبلية ثاقبة وقراءة مستقبلية لما ستشهده المنطقة، ومن هنا كان قرار التسليح، فلولا القوة ما احترمك أحد وما اعترف بك أحد.

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