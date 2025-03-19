نصر عبده: الاحتلال الإسرائيلي لا يريد ترك فرصة للوسطاء لاستكمال الهدنة في غزة

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يترك الفرصة للوسطاء لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف نصر عبده، خلال لقائه ببرنامج حوار اليوم عبر قناة النيل للأخبار، أن الأحداث الأخيرة أثبتت أنه كان يجب أن يتم تسليح الجيش المصري وتدريبه وتطوير قدراته وفقا لأحدث التقنيات والنظم العالمية، حتى يكون أداة ردع أمام العدو.

وأوضح “عبده” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رؤية مستقبلية ثاقبة وقراءة مستقبلية لما ستشهده المنطقة، ومن هنا كان قرار التسليح، فلولا القوة ما احترمك أحد وما اعترف بك أحد.

وتابع: هناك تحديدات تحيط بمصر من كل الاتجاهات، ليبيا، السودان، فلسطين ، ومن هنا أتت ضرورة وحتمية تسليح الجيش المصري.