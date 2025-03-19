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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للمرة الثالثة تواليًا.. مبابي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

مبابي نجم ريال مدريد
مبابي نجم ريال مدريد
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر مارس الجاري.

وكشفت الرابطة عن قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، وضمت 5 لاعبين على رأسهم، الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وبرز اسم كيليان مبابي في قائمة المرشحين، حيث يتواجد ضمن القائمة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تألقه اللافت في مباريات ريال مدريد خلال شهر مارس 2025.

وأعلنت رابطة الليجا عن فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر مارس، وذلك عبر الموقع الرسمي للرابطة. 

وتتيح هذه الخطوة للجماهير فرصة المشاركة في اختيار اللاعب الأفضل، والتعبير عن تقديرهم لأداء اللاعبين المميزين في الدوري الإسباني.

ويتواجد كيليان مبابي في الوقت الحالي في معسكر منتخب فرنسا، حيث عاد لقائمة المدرب ديدييه ديشامب بعد غيابه منذ أكتوبر الماضي.

قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد)

إيسكو (ريال بيتيس)

عمر صادق (فالنسيا)

ماركوس ألونسو (سيلتا فيجو)

بيدرو دياز (رايو فاليكانو).

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