نصر عبده: المعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر لعودة طابا لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، إن المعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر من أجل عودة طابا مرة أخرى للسيادة المصرية، لا تقل أهميتها أو تفاصيلها أو التخطيط لها، عن حرب السادس من أكتوبر 1973.

وأضاف نصر عبده، خلال لقاءه ببرنامج حوار اليوم عبر قناة النيل للأخبار، أنه في المعركة الدبلوماسية لعودة طابا تم اختيار العناصر الأكفاء ممن لديهم الخبرة والقدرة لخوض هذه المعركة أمام العدو، لافتا إلى أن العدو كما هو معروف عنه يجيد المراوغة والتضليل ويجيد قلب الحق إلى باطل، ومن هنا كان لابد بمواجهته بقيادات تتمتع بقدرات خارقة في التفاوض وتجيد وتعرف أصل الحكاية تاريخيا وجغرافيا.

وأوضح الكاتب الصحفي نصر عبده، أن السيادة الوطنية المصرية تفرض علي الجميع عدم التفريط في ذرة تراب واحدة من أرض مصر، لذلك نجح هؤلاء الأبطال في الانتصار في معركة طابا ورفع العلم المصري على أرض طابا في 19مارس.