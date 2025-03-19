ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سلاف فواخرجي: دفعت ثمنًا كبيرًا بسبب آرائي الوطنية وأولادي تعرضوا لمحاولات خطف

الفنانة سلاف فواخرجي
الفنانة سلاف فواخرجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، أن مواقفها وطنية وليست سياسية خاصة وأنها لم تنخرط بعالم السياسية ولا دخلت أحزاب ولكن قالت رأيها مثل كل الناس سوري يقول رأيه، قائلة: "أي مواطن لما بيلاقي بلده في حرب وتنزف لازم يتكلم وكل واحد من حقه يتكلم".

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنها وجدت بلدها في حالة حرب وضياع، مضيفا: "دفعت ثمن كبير بالنسبة لشغلي وخلال 14 سنة عشناهم بقلب سوريا لم تكن سنين عادية ورضينا بكل الحالة الصعبة والعقوبات على البلد وحالة اقتصادية وعشنا في قذائف".

وتابعت: "تعرضنا للضرب ومش عارفين هنرجع للبيت ولا لا وحياتنا مهددة وأولادي تعرضوا لمحاولات خطف وشغلنا وقف ودفعنا ثمن كتير وكل بيت في سوري دفع ثمن كبير".

الفنانة سلاف فواخرجي الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد