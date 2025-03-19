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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سلاف فواخرجي: بشار الأسد كان صمام الأمان لسوريا طوال 14 سنة

بشار الأسد
بشار الأسد
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أكدت الفنانة سلاف فواخرجي، شعورهم جميع بالفرحة والمعتقلين يخرجون من سجن صيدنايا، قائلة: "أنا ضد وجود أي معتقل رأي يكون في السجن وأي شخص عاقل وعنده احساس مستحيل يوافق والحمد لله الناس طلعت من السجون لكن كل بلاد العالم فيها سجون والحكم الحالي عنده سجون وده حال الدولة".

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن من ضمن الناس الذين خرجوا من السجون أيضا متهمين في قضايا قتل وسرقة واغتصاب وغيره، متابعة: "مفيش حد سوري كان بيعرف ماذا يجري داخل سجن صيدنايا والناس الان تحكي وفي مشاهد مؤذية ومعترفة إن في ناس تأذت".

وتابعت: "سوريا مش بتاعة بشار الاسد وكان في قرار منه أن لا توجد له صور في الشوارع لكن الناس هي اللي بتخلق هذه الحالة الألوهية والناس تزايد على بعض بالصور واليافطات وخلق الحالة الفرعونية، وبشار الاسد كان عايش حياة بسيطة"، مؤكدة أن بشار الأسد كان صمام الأمان لمدة 14 سنة ويمثل سيادة بلد.

الفنانة سلاف فواخرجي سجن صيدنايا بشار الأسد