سلاف فواخرجي: الوضع الاقتصادي في سوريا أسوأ حالة والطائفة مرعبة الآن

قالت الفنانة سلاف فواخرجي، إن سوريا قبل عام 2011 لم تكن تعاني من الفقر الذي يشهدوه الان ووجود الكثير من الجوعى والمشردين، مضيفا: "موضع اللاجئين مؤذي في النفس وصعب عليا كتير يكون في لاجئ من بلدي وخايفة على بلدي دائما".

وأكدت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن الوضع الاقتصادي في سوريا الان في أسوأ ما يمكن وأصعب من قبل شهرين ماضيين، قائلة: "آلاف الموظفين خارج عملهم والأمن في البلد مش أفضل حال ونريد الأمن ودفعنا بسبب هذا ثمن كبير ونريد الأمن والكرامة"، مؤكدة أن الأوطان لا تبنى على الأحقاد.

وأضافت سلاف فواخرجي، أن الحالة الطائفية في سوريا مرعبة ولم تكن هذه الحالة موجود بهذا الشكل في الفترة الماضية، متابعة: "مكنش في طائفية الفترة الماضية واحنا عايشين بسوريا ومكنش في مصطلحات طائفة لكن خرجت على السطح الان"، مؤكدة أن تعمير البلاد يكون بفتح صفحة جديدة.