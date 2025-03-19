"السبكي": تطبيق المرحلة الثانية لـ"التأمين الشامل" فى 6 محافظات أحدهم ذات كثافة سكانية.. فيديو

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الأطباء المصريين نالوا اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تشريعات تدعم النهوض بمنظومة الرعاية الصحية وحمايتها، وتقديم امتيازات وحوافز كبيرة للأطباء، بما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر الطبية.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" ، على هامش احتفالية الهيئة، بيوم الطبيب المصري لعام 2025، تحت شعار "صحة رقمية لمستقبل أفضل"، وذلك في إطار تقدير الدولة للدور المحوري الذي يقوم به الأطباء في تعزيز المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.



وأوضح الدكتور السبكي، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا واسعًا بتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عبر دعم الكوادر الطبية والاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق التأمين الصحى الشامل ، قد بدأ بالفعل بعمل المسح الفوتوغرافي للمحافظات الـ5 التى ستطق فيها المنظومة ، مؤكدا الانتهاء من إعداد تقرير شامل لمحافظة سادسة ذات كثافة سكانية عالية من محافظات الوجه البحري، تمهيدًا لضمها ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.