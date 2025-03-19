الزمالك يتعادل سلبيا أمام الجونة في الشوط الأول لمباراة كأس مصر

انتهى الشوط الاول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي الزمالك والجونة على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

سيطر فيها التعادل السلبي على المباراة ، رغم محاولة الفريقين السيطرة على الكرة ، إلا أن فريق الزمالك كان له النصيب الأكبر في الاستحواذ على الكرة .

وفشل فريق الزمالك في تسديد عدة أهداف مؤكدة في شباك الجونة، واستطاع محمد علاء حارس مرمى الجونة التصدي لهم ، حيث أضاع الزمالك هدف عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة ٣٥ وكذلك عبد الله السعيد أضاع هدف ضربة جزاء في الدقيقة ٣٧ وفي الدقائق الأخيرة للشوط أضاع الزمالك الهدف الثالث ليستقر خارج مرمى الجونة.

في الوقت الذي لم ينجح الجونة في محاولة التسديد أي أهداف في شباك الزمالك رغم نجاحهم في التصدي لأهداف النادي الأبيض.

ودخل الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

فيما دخل الجونة بتشكيل كالتالي:

محمد علاء في حراسة المرمى.

في الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم: علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

حكم مباراة الزمالك والجونة

أسندت إدارة مباراة الزمالك والجونة لمحمد الغازي كحكم للساحة والتي تقام في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر".

ويساعد الحكم الثنائي شريف عبد الله وإيهاب فخري، إلى جانب محمود منصور كحكم رابع إلى جانب محمد معروف حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده أحمد بكر.

قائمة غيابات الزمالك

يغيب عن الزمالك 13 لاعبا وهم محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو لانضمامهم لصفوف منتخب مصر الذي يستعد مباراتى إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وسيف الجزيرى لانضمامه لصفوف المنتخب التونسى استعدادًا لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي ومحمد السيد لوجوده مع منتخب الشباب وأحمد فتوح وعبدالله السعيد وأحمد حمدى وأحمد الجفالي وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الشافى للإصابة.