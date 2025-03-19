أشرف المسمار لـ"البوابة نيوز": الحرب الإسرائيلية أثرت سلبًا على انتشار روايتى "ثالث ثلاثة- شظايا الذات"

كشف الروائى اللبنانى الدكتور أشرف المسمار، عن أسباب تأثر روايته الأخيرة " ثالث ثلاثة-شظايا الذات"، موضحًا ان الحرب الإسرائيلية على لبنان أثرت سلبًا على إنتشارها حيث انها صدرت قبل الأحداث الدامية مباشرًة.

وقال أشرف المسمار، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه حاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على روايته الجديدة بموضوعها الخاص أيضا وهو غير مطروق كثيرا، حيث كان من المقرر صدورها هذا الصيف ولكن تم تأجيل إصدارها قليلا لإتاحة الفرصة لرواية ثالث ثلاثة.

وعن موضوع رواية ثالث ثلاثة ، أكد "المسمار" أنها تعرض باسلوب روائي الصراع بين الشرق والغرب، وطرح موضوع المثلية الجنسية والتحول الجنسي بأسلوب سلس راق متزن.

وأوضح ان فكرة الرواية جاءت من كثرة الإضاءة والتسويق لهذا الشذوذ بشكل يبدو ممنهج، فقدمت الرواية للاضاءة على ذلك وعرض وجة النظر الطبية العلمية، وسلبيات ما يروج له.

الروائى أشرف المسمار وهو طبيب جراح عظام لبناني وكاتب، يتناول في أعماله قضايا اجتماعية ونفسية معقدة، وخلفيته الطبية جعلته ينظر للأشياء بنظرة فريدة، كتب عن المثلية الجنسية والتحول الجنسي، ووضع المرأة في المجتمع الشرقي.