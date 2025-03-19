للأمهات.. 5 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالهربس وطرق العلاج

فيروس الهربس من الفيروسات الخطيرة التي تسبب أمراض فى حالة عدم الاهتمام بعلاجها، ويجب وقاية الطفل من التعرض لها عن طريق اتباع عده نصائح هامة ومفيدة ، يوضحها الدكتور موسى على موسى أخصائي طب الأطفال بطب الأزهر ، ومنها التالي:

1. عدم تقبيل الوجه أو الفم للطفل

ممنوع تقبيل طفلك في الوجه أو الفم، خاصة إذا كان يعانى من قرح أو بثور حول الفم.

الأفضل تقبيل الطفل على الرأس أو اليدين بدلا من الوجه.

2. غسل ونظافة اليدين

غسل يديك ويد طفلك جيدا بالماء والصابون باستمرار .

استعمال معقم اليدين بعد الماء والصابون.

3. تجنب مشاركة الأدوات الشخصية

امتناع طفلك عن استعمال أكواب، ملاعق، مناشف، أو مستحضرات شخصية لشخص آخر.

تعليم طفلك أهمية عدم مشاركة الأغراض الشخصية.

4. العناية بالنظافة العامة

تنظيف الألعاب والأشياء التى يمسكها طفلك دائما ، خاصة إذا كان يضعها في فمه.

تأكدي من نظافة أي شيء قد يلمسه طفلك ، خاصة في الأماكن العامة.

5. تعزيز مناعة الطفل

تناول طفلك نظام غذائي صحي غنيا بالفواكه، الخضراوات، البروتينات، والحبوب الكاملة.

تشجيعه علي النوم مبكرا وبقدر كافى من النوم وممارسة النشاط البدني المناسب له .

علاج الهربس

إذا ظهرت على طفلك أي بثور أو تقرحات، يجب استشارة الطبيب فورا للحصول على علاج مناسب.

استخدمي الكريمات أو المراهم المضادة للفيروسات إذا وصفها الطبيب.

ونصح استشاري طب الأطفال بضرورة التنبيه علي أفراد العائلة أو الأصدقاء على أهمية تجنب تقبيل الأطفال على الفم أو الوجه.

الحزم مطلوب إذا اضطر الأمر لحماية صحة طفلك ، مع ضرورة مراقبة الأعراض، إذا لاحظتي أي علامات مثل بثور، تقرحات حول الفم، حمى، أو تورم في اللثة، فعليكي مراجعة الطبيب على الفور

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