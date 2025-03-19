الأرصاد: غدا بداية فصل الربيع ونتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن بداية فصل الربيع على جمهورية مصر العربية، غدا الخميس الموافق 20 مارس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

واضافت الهيئة، أن فصل الربيع فصل انتقالى بين برودة فصل الشتاء الى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم فصل الربيع بتقلباته الحادة والسريعة كما أن مناخه يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

واشارت إلى أنه تشير التوقعات الى ان فصل الربيع هذا العام يشهد ارتفاعا طفيفا في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (1-2) درجة.

واوضحت انه عادة ما نشهد فى فصل الربيع تقلبات حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف برياح الخماسين والتى تكون مثيرة للرمال والاتربة وتؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية على الطريق يصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة ثم يحدث انقلاب حرارى وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه سقوط امطار متفاوتة الشدة علي مناطق من شمال البلاد.

وتابعت الهيئة. انه ينش ايضا منخفظ السودان الموسمي ويؤثر على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدى الى سقوط امطار التى قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية .