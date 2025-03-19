المجلس القومى لذوى الإعاقة يشيد بالمحتوى المقدم من الفنان سامح حسين

أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمحتوى الهادف الذي يقدمه الفنان سامح حسين في رمضان تحت عنوان " قطايف " عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يحمل رسائل إيجابية وقيمًا إنسانية سامية.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها الكبيرة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحتوى الذي يقدمه الفنان سامح حسين، مؤكدةً أن هذه الإشادة تعكس تقدير الدولة المصرية للفن الراقي ودوره في توعية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تمنياتها بأن تتناول الموضوعات التي يقدمها الفنان سامح حسين قضايا قبول الآخر، ونشر التوعية المجتمعية حول دور الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، مشددة على أهمية تسليط الضوء على قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات.

وأكدت على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤمن بأهمية الفن في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وأن المجلس يشجع كافة المبادرات الإعلامية والفنية التي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا وقبولًا للتنوع والاختلاف، معربةً عن أملها في استمرار تقديم المحتوى الهادف الذي يعزز من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى اختيار الفنان الشاب سامح حسين، سفيرًا شرفيًا للمجلس وللأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية من عام 2022- 2023، وأن اختياره لهذا المنصب الشرفي جاء من منطلق حرصه الشديد على تقديم ما يناسب الذوق العام، خاصة لأطفالنا بشكل عام، والأطفال من ذوي الإعاقة بشكل خاص، وأن مجمل أعماله الفنية والدرامية هادفة وتحاول دوما توصيل الرسائل الصحيحة بشكل يتناسب مع قيم مجتمعنا، هذا بجانب حب كافة الشرائح المجتمعية لما يقدمه وطريقة أدائه التمثيلي وموهبته الفنية، وأن الفنان سامح حسين، بدوره يهوى التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الموهوبين فنيا ودراميا