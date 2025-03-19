جمعية رجال أعمال إسكندرية تلتقي نخبة من المسئولين الأجانب في مصر لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، بحضور مجلس إدارة وأعضاء الجمعية، و الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال حفل حضره نُخبة من الشخصيات العامة المحلية والدولية و الدبلوماسيين من بينهم، قنصل عام فلسطين، ولبنان، وقنصل فخري إيطاليا، والدنمارك، وإنجلترا، و ملحق تجاري تركيا، و مُمثلي قنصلية الصين، وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس النواب، وقيادات المنطقة الشمالية، ومن المنظمات الدولية شهد الحفل حضور UNHCR، والمجلس الثقافي البريطاني، إلى جانب عدد من الجهات المحلية و الروتاري ، وشركة دريم مشرق.



و أعرب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن ترحيبه بالحضور، موجّهًا الشكر إلى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على جهوده المُستمرة التي تحظى بدعم الجمعية والعمل "يدًا بيد"، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الشمالية في تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا، مما يعكس التزامها الاجتماعي.

و قدَّم هنو، شكره لأعضاء مجلس النواب على دورهم البارز في دعم محافظة الإسكندرية، كما رحَّب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، الرئيس الأسبق للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيدا بجهوده البارزة.



جانب من الاحتفالية

وأشار هنو، إلى التعاون المثمر الذي يجمع أعضاء الجمعية بالمؤسسات التعليمية البحثية مما يسهم في توفير الكفاءات الداعمة لمجتمع الأعمال.



في السياق نفسه، أوضح هنو، جهود الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، و عُمداء كليات الجامعة من الحضور في إحداث طفرة تدعم الصناعة وتربط المناهج باحتياجات مجتمع الأعمال، لافتا إلى شراكات الجمعية مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، من بينها جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وعضو مجلس إدارة الجمعية، والجامعة اليابانية ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، مما يُعزِز التكامُل بين التعليم وسوق العمل.



وعن الشراكات الدولية، أبرز هنو، دور السفراء والدبلوماسيين في تعزيز التبادُل التجاري بين مجتمع الأعمال في مصر ودولهم، مما يُسهِم في جذب الاستثمارات.



وفي كلمته، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أهمية الشراكة بين المحافظة والجمعية، مشيدًا بدورها في تقديم الدعم والمُساندة.



وأوضح المحافظ، أن المحافظة تعمل بجدية على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، مع التركيز على مواجهة التحديات والمعوقات لتحقيق التنمية المستدامة. وأعلن محافظ الإسكندرية، عن عقد لقاء قريب يجمع رجال أعمال إسكندرية به ليُجيب بالأرقام عن اسئلتهم في كافة المشروعات التي تتبناها المحافظة.