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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: الإفراج عن 80 ألف وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إنه تم الإفراج عن 80 ألف وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لدينا قضاة يتصرفون بشكل خاطئ وكأنهم ينتمون للأحزاب، مؤكدةً أن الرئيس الأمريكي دونالد الرئيس ترامب يواجه حربا قضائية.

وأوضحت، أن إدارة الهجرة والجمارك اعتقلت مؤخرًا مهاجرين غير شرعيين ولدينا ثقة كبيرة في عناصر إدارة الجمارك والحدود في ملاحقة المهاجرين، مشيرةً إلى أن واشنطن ستواصل حملات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اغتيال كينيدي