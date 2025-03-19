زينة لـ البوابة نيوز : حب الناس للعتاولة جعلنا نقدم تجربة قوية ومتميزة للجمهور

قالت النجمة زينة، إنها لم ينتابها القلق والخوف من تقديم جزء ثاني من مسلسل العتاولة.

وأوضحت زينة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لم أتخوف تماماً من هذه الفكرة علي الإطلاق ورغم إنني لا أوافق علي أي عمل بسهولة ولكن في مسلسل العتاولة كنت مطمئنة للغاية .

وأشارت هناك عوامل النجاح متوفرة، وأهمها حب الناس للجزء الأول فلذك أشعر إنني مسنودة بهذا النجاح ولم اتخيله من تلقاء نفسي.

وأكدت كان لابد أن أكن متواجدة في العتاولة 2 لأن من هم العتاولة؟، فبالتأكيد أنا والنجوم الكبار أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمره؛ فأحداث العمل كلها محورية مرتبطة بنا، ومهما تغير من أبطال فنحن الأساسيين في هذا العمل و مقاومات مسلسل العتاولة كانت مختلفة.

وتابعت: “هناك الكثير من الأسماء داخل العمل جعلوني أشعر بالأطمئنان أيضاً، فعلى سبيل المثال المخرج أحمد خالد موسى، بجانب الأسماء الضخمة والكبيرة المشاركة في هذا العمل، مثل طارق لطفي وباسم سمرة،والنجم الكبير أحمد السقا ودائما ًتقديم جزء ثاني لأي عمل درامي فهو تحدي كبير لإننا نسعي في الحفاظ علي مستوي نجاح الجزء الأول بل وتحقيق نجاح أكبر فهي تجربة قوية ومتميزة للجمهور”.