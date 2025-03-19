زينة لـ"البوابة نيوز": مشهد مرض ابنتي من أكثر المشاهد التي أثرت في الجمهور

قالت النجمة زينة، إنها استقبلت ردود أفعال واسعة على دورها في مسلسل العتاولة 2 التي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.

وأضافت زينة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "الحمد والشكر لله، وأنا معظم مشاهدي في العمل "مستر سين"، منذ التحول الكبير الذي حدث في الشخصية من خلال الجزء الثاني من العتاولة2.

وأشارت من أكثر المشاهد التي تلقيت عليها ردود أفعال من جمهوري، وتركت أثر لدي المشاهد ومتابعيني كأنه حقيقة هو مشهد الطبيب، عندما ذهبت له وفؤجئت أن ابنتي تعاني من ضمور في العضلات، وأن هذا المشهد كان له أثر كبير علي المشاهد.