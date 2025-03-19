شهيدات ومحاربات في الإسلام.. سمية بنت خياط ونسيبة بنت كعب وأم سليم.. نساء دافعن عن الإسلام بقوة وشجاعة 

تظهر قوة المرأة وشجاعتها عندما يستلزم الأمر لذلك لنجد قوة وشجاعة لا يستهان بها ، وقد ظهرت هذه القوة التى تتحلى بها النساء فى الإسلام منذ زمن بعيد ،حيث اثبتت المرأة انها تستطيع ان تصبح مقاتلة للدفاع عن دينها ومعتقداتها، وقد برزت العديد من الأسماء لنساء محاربات ومجاهدات استطعن أن يسطرن أسمائهن فى التاريخ الإسلامى بحروف من ذهب.

حيث استطعن أن يحاربن العدو ويدافعن عن النبي محمد ﷺ، والدين الإسلامى ومنهن من استشهدت فى سبيل الدفاع عن دينها ومنهم أخريات استمرين فى نشر الدعوة ومساندة المسلمين والمسلمات حتى وفاتها، ولذلك نسلط الضوء على أبرز المحاربات والشهيدات فى التاريخ الإسلامي

سمية بنت خياط أول شهيدة فى التاريخ الإسلامى

سمية بنت خياط واختلفت الآراء حول اسم أبيها وقيل خياط وهى تعد هى أول شهيدة فى الإسلام كما أنها كانت من أوائل النساء اللائى آمن برسالة النبى محمد ﷺ، وقد تعرضت للكثير من التعذيب بسبب ذلك، ولكنها تحملت وساهمت فى نشر الدعوة، وضحت بنفسها فى سبيل الجهاد حيث كانوا يعذبونها بإرتدائها درعا من حديد ويصهر فى الشمس إلى جانب ربطها من رجليها إلى بعيرين وشدهما من جانبين ، واستشهدت فى مكة فى السنة السابعة قبل الهجرة على يد أبوجهل حينما طعنها بحرمة وماتت لتصبح بذلك أول شهيدة فى تاريخ الإسلام .

أم سليم بنت ملحان أولى السابقات إلى الإسلام

هى أم الصحابي أنس بن مالك وتعد من السابقات إلى الإسلام عرفت بشجاعتها ودفاعها عن الدين الإسلامى حيث إنها شاركت فى العديد من المعارك من بينها معركتا حنين وأحد وتميزت بالصبر والحكمة.

وقد تزوجت من مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي، وبعد وفاته تزوجت من أبوطلحة الأنصاري بعد أن اشترطت عليه أن يسلم فقبل بذلك وذهب إلى النبي محمد ليعلن إسلامه، و روت عن النبي محمد ما يقرب أربعة عشر حديثا.

وتوفيت سنة 30 هـ في خلافة عثمان بن عفان.



نسيبة بنت كعب

لقبت بأم عمارة وهى صحابية من الخزرج تعرف بالشجاعة والإخلاص وقد شاركت في عدد كبير من الغزوات والمعارك للدفاع عن الإسلام والمسلمين وهما غزوتي أحد وحنين ومعركة اليمامة، وغزوة بني قريظة، وغزوة خيبر أيضا كما أنها شاركت فى بعض معارك حروب الردة، حيث إنها اشتهرت ببراعتها فى الرمي بالرمح ومعالجة الجرحى.

وهى من أوائل نساء أهل المدينة دخولا في الإسلام، وقد بايعت النبي محمدﷺ فى بيعة العقبة الثانية، كما أنها دافعت عن النبي وتلقت ثلاثة عشر جرحا، وتوفيت بعد معركة اليمامة بعام متأثرة بجراحها ودفنت في البقيع.

أسماء بنت يزيد خطيبة النساء

هي صحابية جليلة يطلق عليها لقب خطيبة النساء بسبب دفاعها عنهن ومعرفة حقوقهن فى الإسلام حيث إنها عرفت بمتابعتها لمعرفة أمور دينها وأحكامه كما انها كانت تقوم بنقل هذه المعلومات إلى النساء المسلمات.

حيث كانوا يستعن بها للاستفسار عن العديد من الأحكام والضوابط فى بعض الأمور الدينية الخاصة بهن وقد أسلمت فى العام الأول من الهجرة، وشاركت إلى جانب النبي محمد ﷺ فى الكثير من الغزوات من بينها غزوة خيبر وحرب المسلمين على الروم ،كما أنها شاركت كزعيمة للنساء فى معركة اليرموك.



رفيدة الأسلمية

تعتبر هى أول ممرضة وجراحة فى الإسلام حيث إنها كانت تساعد الجرحى نتيجة الحروب وتضمد جراحهم وتسعفهم، وتقوم على راحتهم، وقد شاركت فى عدة غزوات من بينها غزوتا الخندق وخيبر ، حيث أقيم لها في غزوة خندق تم خيمة فى المسجد النبوي وعندما أصيب يعد بن معاذ أمر النبى أن يحولوه إلى خيمة رفيدة لكى تداوية وتطيب جراحة واشتهرت بصفتها ممرضة وقامت بتدريب العديد من النساء على مهام التمريض ومن بينهم أمهات المؤمنين.



أم أيمن حاضنة النبى

هى حاضنة النبى محمد ومربيته، تزوجت من محمد عبيد بن الحارث الخزرجي وأنجبت منه أيمن، وعندما توفى زوجها تزوجت مرة أخرى من الصحابي زيد بن حارثة وأنجبت منه أسامة، كانت من السابقات فى الإسلام.

وقد شهدت العديد من الغزوات من بينها أُحد، خيبر وحنين حيث شاركت فى يوم أُحد فى سقاية الماء ومداواة الجرحى كما قامت بتشجيع الرجال على القتال وحثهم للدفاع عن الإسلام وقامت بالدفاع عن النبي محمد.

وفى غزوة حنين رأت فرار المحاربين فوقفت بجوار ابنها ايمن للدفاع عن رسول الله

حتى استشهد ابنها في تلك الواقعة

أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين

أسماء بنت أبى بكر ويطلق عليها ذات النطاقين هى صحابية وتعد من أوائل السابقين فى الإسلام كما أنها ابنة أبى بكر الصديق ولدت قبل بعثة النبى محمد بسبعة عشر عاما، وأطلق عليها ذات النطاقين لأنها قامت بشق نطاقها إلى شقين لتربط به طعام النبي ووالدها وهما فى الغار خلال هجرتهما للمدينة عرفت بشجاعتها ودفاعها عن الإسلام.

وقد روت عدة أحاديث عن النبي محمد، وتزوجت الزبير بن العوام وشاركت فى معركة

اليرموك مع ابنها وزوجها وتوفيت وهى تبلغ من العمر مائة عام وتعد آخر من توفي من المهاجرات

زينب بنت جحش "أم المساكين "

عرفت زينب بنت جحش بأم المساكين بسبب حبها للخير وكثرة عطفها على المساكين كما أنها كانت تتصدق بالكثير من أموالها لمساعدة الفقراء والمساكين.

وهى من مواليد مكة سنة 32 قبل الهجرة وهى أيضا احدى زوجات النبي محمد، وتعد واحدة من أوائل المهاجرات إلى المدينة كما أنها قد شاركت فى العديد من الغزوات الهامة فى تاريخ الدعوة ومن أهمها غزوة الطائف وغزوة خبير بالإضافة إلى مشاركتها فى حجة الوداع وتوفيت فى المدينة ودفنت في البقيع.

فاطمة الزهراء أم أبيها

عرفت فاطمة الزهراء بالبلاغة والفصاحة وهى ابنة النبي محمد والسيدة خديجة بنت خويلد وزوجة علي بن أبي طالب وأم الحسن والحسين، وقد شهدت فاطمة العديد من الأحداث الهامة فى تاريخ الإسلام، كما أنها شاركت فى الدفاع عن أبيها ضد قريش الذين كانوا يضطهدون الإسلام والمسلمين فى ذلك الوقت.

كما أنها عاشت فى حصار شديد هى والكثير من المسلمين والمسلمات فى بداية الدعوة واستمر هذا الحصار لأكثر من ثلاث سنوات، وقد أثر الحصار وقلة الطعام على صحة فاطمة ولكنها تحلت بالصبر والإيمان وحاولت أن تساند الجميع، وعندما توفت والدتها وقفت إلى جانب أبيها لتسانده فى معاركة وتقدم له العوض عن أمها ولذلك أطلق عليها أم أبيها.

أم حرام بنت ملحان

هي صحابية أطلق عليها شهيدة البحر وراكبة البحر وهي أخت أم سليم، وخالة أنس بن مالك، وزوجة الصحابي عبادة بن الصامت، وتعد من أوائل النساء المسلمات فى المدينة.

وقيل إنها ركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فسقطت عن دابتها حين خرجت من البحر فلقيت مصرعها وقد حدث ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

الرباب بنت أمية أكثر النساء صبرا

تعد من أشهر النساء صبرا ومثابرة فى التاريخ الإسلامي وهي زوجة الحسين بن علي وقد أنجبت منه سكينة وفاطمة ورقية وعبدالله أيضا الذى استشهد أيضا فى إحدى المعارك للدفاع عن الإسلام ونشره وقد رافقت زوجها الحسين عندما توجه إلى العراق، ومن ثم استشهد زوجها وحزنت علية حزنا شديدا وبعد ذلك أخذت أسيرة مع السبايا وعندما فك أسرها توجهت إلى مدينة كربلاء عند مدفن زوجها وقيل إنها ظلت بجوار مدفنه لمدة سنة، وتوفيت الرباب عام 62 هجرية ودفنت فى البقيع.