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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد لـ10 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه على تشكيل عصابي مكون من 10 متهمين، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحازوا كميات من جوهر الميثامفيتامين والاندازول كاربوساميد المخدرين، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر دون تصريح.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات تشمل 70 كيس لمادة الانديزول كاربوكساميد، و10 أكياس لمادة الميثامفيتامين، وكلاهما مدرج ضمن الجدول الأول من قانون المخدرات، كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة صالحة للاستخدام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات، عقب ورود معلومات سرية، من ضبط المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة، والأسلحة، وذخائر حية، وهواتف محمولة، ومبالغ نقدية، ودراجة نارية، حيث أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام الأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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