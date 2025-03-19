نصر عبده: علموا أولادكم أن عودة طابا عيد يجب أن نحتفل به

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده: إن شهر رمضان الكريم في هذا العام شهد الاحتفال بيوم الشهيد في 9 مارس، كما شهد الاحتفال بنصر العاشر من رمضان، وأيضا احتفلنا خلاله بعودة طابا إلى السيادة الوطنية المصرية.

وأضاف نصرعبده، خلال لقائه ببرنامج حوار اليوم عبر قناة النيل للأخبار، أن تلك المناسبات مناسبات وطنية، وحققناها بتضحيات وبطولات عظيمة، قائلا: "علموا أولادكم أن العاشر من رمضان نصر وعيد يجب أن نحتفل به، وعلموا أبناءكم ما هو يوم الشهيد، وعلموهم كيف عادت طابا".

وأشار الكاتب الصحفي نصر عبده، إلي أنه يجب أن نعلم أبناءنا أنه في العاشر من رمضان كانت هناك معركة ضارية وكان هناك أبطالا حملوا على أكتافهم أكثر من 100 كيلو من عتادهم، واقتحموا خط بارليف وعبروا قناة السويس، وحققوا انتصار أكتوبر 1973.