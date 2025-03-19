كروت الجوكر 2 في دراما رمضان.. نجوم تشارك في أكثر من عمل فني

في استمرار استعراض “البوابة نيوز” لأسماء النجوم التي تشارك في عدد من الأعمال الفنية، في منافسات دراما رمضان 2025، ومع مرور الأيام، وتقديم كل عمل فني عدد من الحلقات لجمهوره، يظهر الكثير من النجوم في العديد من الأدوار ، بسبب المشاركة في الكثير من الأعمال، ولكن باختلافات في الأداء الفني، وفي الاختيارات للشخصيات التي يقدمونها للجمهور، وفي الجزء الثاني لسلسة كروت الجوكر نرصد لكم النجوم المشاركة في أكثر من عمل رمضاني.

خالد الصاوي “نجم إستثنائي”

ظهر الفنان خالد الصاوي، في المنافسات الرمضانية بالمشاركة في أكثر من عمل فني، ورغم علامات الإعياء والمرض التي يتعافى منه خلال الفترة الأخيرة، والتي بدت واضحة على ملامحه، إلا أنه شارك بمنتهى الإبداع الفني، ويقدم أداء استثنائيا كعادته مع جمهوره.

ويشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل "سيد الناس"، والذي ظهر من خلاله بدور الأب المريض، إلا أنه قدم تناغما مع كل أفراد العمل، وإستطاع رغم ظهور محدود أن يخطف الكاميرا في كل مرة يظهر فيها بهالة من النجومية.

وفي مسلسل "المداح"، وفي نوعية مختلفة من الأعمال التي تنتمي إلى الرعب والعالم السفلي، يبدع خالد الصاوي ويقدم أداء فنيا رائعا.

عصام السقا "الفتى الشعبي بنفس النمط الفني"

يظهر الفنان عصام السقا في عملين دراميين، وهما "فهد البطل"، و"إش إش"، ولكن يقدم الفنان عصام السقا نفس النمط في الأداء، من خلال الفتى الشعبي، مع تباين بسيط في مسلسل "إش إش" حيث يقدم شخصية النبطشي، والتي تجعل منه أكثر حركة وأداء، ولكن يدور في نفس الأداء حول الطبقة الشعبية.

سلوي محمد علي "بين الكوميديا والتشويق"

تطل علينا الفنانة سلوى محمد علي من خلال المشاركة في مسلسل "أشغال شقة جداً" في الجزء الثاني للعمل، والذي ينتمي لطبيعة الأعمال الكوميدية، وحقق نجاحا كبيرا من الموسم الأول، وفي مسلسل "أثينا" بالطابع التشويقي والإثارة في الأحداث.

انتصار "غول تمثيل"

وبلغة الفن ينطبق على انتصار القول بأنها "غول تمثيل"، وذلك لقدرتها الفائقة أن تخلق لنفسها مساحة بطولة خاصة مع كل مرة تظهر فيها أمام الكاميرا، وتطل على جمهورها، بعيداً عن مساحات الدور وحسبة ترتيب الاسم على التتر أو المساحة على الأفيش الفني والدعائي.

تشارك انتصار في العديد من الأعمال الدرامية هذا العام في الموسم الرمضاني، ومنها مسلسل "٨٠ باكو"، ومسسلسل "إش إش" ورغم الطابع الشعبي للشخصيتين، إلا ان انتصار تظهر كعادتها إبداعا فنيا في التباين بين الشخصيات، وتشارك أيضاً في المسلسل الكوميدي "أشغال شقة جداً" ، وفي مسلسل "قهوة المحطة".

عايدة رياض "ظهور معتاد ومحاولة للتغيير"

تشاكر الفنانة عايدة رياض في الموسم الرمضاني بعدد من الأعمال، ورغم تنوع طبيعتها الفنية، إلا أنها مازالت تشارك على مدار السنوات الأخيرة بنفس النمطية في الأدوار، وهو دور الأم المعتاد.

وفي هذا العام تحاول الفنانة عايدة رياض أن تكسر النمط وتظهر بشكل مغاير لجمهورها، وتطل بمسلسل "جودر ٢" ، ومسلسل "قلبي ومفتاحه"، ومسلسل "ولاد الشمس".

هبة مجدي " تنوع فني"

تشارك الفنانة هبة مجدي بعدد كبير من المشاركات الفنية في الموسم الرمضاني الحالي، وتتنوع في الاختيارات بين الشخصيات وأيضاً طبيعة الأعمال المقدمة.

وتواصل الفنانة هبة مجدي النجاح في المشاركة في مسلسل "المداح"، بعد نجاح كبير لها على مدار سنوات مع المسلسل، وتشارك أيضاً في الدراما الاجتماعية بمسلسل "منتهي الصلاحية"، لتقدم وجبة متنوعة بين دراما الرعب والإثارة والعالم السفلي بمسلسل المداح، وتظهر بدراما اجتماعية في مسلسل "منتهي الصلاحية".

محمد لطفي "الجوكر الأبرز

يظهر الفنان محمد لطفي في عدد كبير من المشاركات الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي، وينجح كعادته لطفي في تقديم تباين وإبداع في الشخصيات التي يقدمها، حتى لو تشابه الخط الدرامي لها، وله باع كبير في تقديم أدوار الشر في أكثر من عمل خلال الموسم الواحد، وفي كل شخصية يقدم ما هو يغاير الشكل المقدم في الأخرى، ويتميز أيضاً الفنان محمد لطفي بالمرونة الفنية، والتي تسمح له بالمشاركة في الأدوار الكوميدية أيضاُ.

يشارك الفنان محمد لطفي في مسلسلات "٨٠ باكو، والحلانجي، وشهادة معاملة أطفال، والغاوي".