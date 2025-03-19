ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

شيكابالا
شيكابالا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام  - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط :  محمد حمدي  - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر  .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمود بنتايج وعمر جابر  وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود جهاد وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف وناصر منسي.

الزمالك الجونة كأس عاصمة مصر تشكيل الزمالك بيسيرو شيكابالا