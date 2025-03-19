تأجيل محاكمة 3 متهمين في واقعة خطف عامل ببولاق الدكرور

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في واقعة خطف عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، لجلسة الغد، لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الثلاثة تهمة خطف المجني عليه من الطريق العام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك باستخدام القوة وإرغامه على استقلال سيارة، لإبعاده عن ذويه، قبل احتجازه داخل منزل أحد المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أكرهوا المجني عليه على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، واحتجزوه دون وجه حق، كما اعتدوا عليه بالضرب دون إحداث إصابات.

وتبين أن الواقعة جاءت بسبب خلافات عائلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.