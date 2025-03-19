وكيل الطب العلاجي يطمئن على حالة المصابين بحادث سقوط سقف غرفة في بني عبيد

وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية فريق من الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى ؛ للاطمئنان على حالة المصابين في حادث سقوط سقف غرفة بعزبة سمعان مركز بني عبيد، وأسفر عن وفاة طفل وإصابة 17 آخرين .

وأوضح وكيل الطب العلاجى ان فرق الاستقبال بالمستشفيات قامت فور وصول المصابين بالإجراءات اللازمة؛ لإسعافهم وتم عمل كافة الفحوصات الطبية،مؤكداً خروج جميع الحالات باستثناء حالة واحدة لاتزال تتلقى العلاج.



وجاء بيان المصابين كالتالى :هند وائل علي ٩سنوات جرح قطعي بفروة الراس و زهراء صقر منير ٩سنوات سحجه باليد اليسري و سيلا شعبان مصطفي ١٠ سنوات سحجه بالوجه و محمد ابراهيم محمد ٧سنوات جرح بفروة الراس ومعاذ رضا شعبان ١٠سنوات جرح بفروة الراس ومازن فتوح احمد ١٠سنوات الم بأسفل الظهر.



كما اصيب أيضا احمد محمود احمد ١٠سنوات الم اسفل الظهر ويوسف حازم فرج ١٠ سنوات جرح بفروة الراس و مروان فتوح احمد ١٠سنوات سحجات بالوجه و الرقبه و رحمه السيد محمد ١٠سنوات سحجات بالوجه و الرقبه و مالك اشرف فؤاد ١٠سنوات الم اسفل الظهر وذياد محمد منير ١٠سنوات الم اسفل الظهر وجوري محمد ابراهيم ٧سنوات جرح بفروة الراس و نور جمال السعيد ١٠سنوات الم بالظهر وسما علاء محمد ١٠سنوات اشتباه كسر بالقدم اليسرى ومحمد صالح ابراهيم حسين 6سنوات نزيف بالمخ والبطن و شيماء محمود ابراهيم محمد 10 سنواتكدمات بالوجه وجروح في الرأس كما توفى محمد احمد رجب ٧سنوات .