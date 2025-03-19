آخر تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس

أفادت التقارير الطبية منذ قليل، أن صحة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تواصل التحسن بشكل ملحوظ، حيث تم إيقاف التهوية الميكانيكية غير التدخلية بنجاح، مما أسهم في تقليل الحاجة إلى العلاج بالأوكسجين عالي التدفق.

وفي تطور إيجابي، يُظهر البابا تقدمًا ملحوظًا في العلاج الطبيعي، مما يعزز الأمل في تعافيه الكامل قريبًا.

وفي خطوة تعكس تحسن حالته الصحية، ترأس البابا صباح اليوم قداسًا احتفالًا بعيد القديس يوسف، وهو دليل على استقرار حالته وقدرته على أداء واجباته الدينية.

يظل الأطباء والمختصون في متابعة دقيقة لحالته الصحية، مع تقديم أفضل الرعاية له لضمان استمرارية تحسنه.