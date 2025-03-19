المطران إياد الطوال يزور بيت العناية الإنسانية للمسنين

قام المطران إياد الطوال، النائب البطريركي للاتين في الأردن، بزيارة تاريخية إلى “بيت العناية الإنسانية للمسنين” الذي تشرف على تقديم خدماته راهبات الصليب.

وتعتبر هذه الزيارة أولى للمطران الطوال إلى هذا المركز الذي يهدف إلى رعاية المسنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم.

رافق سيادته في الزيارة الأب عماد الطوال، كاهن رعية اللاتين في الفحيص، حيث تم الاطلاع على الأنشطة والخدمات المقدمة في البيت.

وعبر المطران الطوال عن إعجابه الكبير بجهود راهبات الصليب في العناية بالمسنين، مشيداً بتفانيهم في خدمة المجتمع.



وتعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز الروابط بين الكنيسة والمجتمع، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الدينية في تقديم الرعاية للمسنين.