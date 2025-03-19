اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب عالمي لعودة الحرب على غزة

الأربعاء 19/مارس/2025 - 09:03 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 20 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المتحدث العسكرى: القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكل التحديات للحفاظ على الأمن القومى المصري

مصر تعلن استنكارها الشديد فى محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

غضب عالمى لعودة الحرب على غزة

إسرائيل تخلى مناطق القتال.. نتنياهو: مجرد بداية.. وحماس: لم نغلق باب التفاوض

مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تنتقد عودة حرب غزة

451 شهيدًا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الأول الثلاثاء

530 يومًا مرت على بداية العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 48 ألف شهيد

تطورات خطيرة فى تركيا.. اعتقال منافس أردوغان الرئيسى فى حملة قمع موسعة

سوريا تدخل النفق المظلم.. 1225 قتيلًا مدنيًا على يد قوات الأمن السورية غرب ووسط البلاد