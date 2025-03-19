ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دراما رمضان.. تامر شلتوت يراقب أحمد مكي من أجل الخواجة في الحلقة الرابعة من "الغاوي"

مسلسل الغاوي
مسلسل الغاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “الغاوي”، أحداث مثيرة، حيث بدأ  تامر شلتوت بتتبع أحمد مكي، وذلك بعد اختطاف ابن شقيقته من أجل ارجاع الساعة التي سرقها من الخواجة.

وكلف عمرو عبد الجليل من تامر شلتوت أن يتتبع أحمد مكي حتى يصل للساعة وبعدها يلقي القبض عليه ويستقدمه إلى الخواجة من أجل إشعال النيران فيه وهو حي.

تدور قصة المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة. يقرر شمس التوبة عن البلطجة والجريمة التي كان يمارسها مع أصدقائه، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم.

المسلسل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

مسلسل الغاوى الغاوى أحمد مكي مسلسل الغاوي أحمد مكي دراما رمضان