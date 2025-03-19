دراما رمضان.. تامر شلتوت يراقب أحمد مكي من أجل الخواجة في الحلقة الرابعة من "الغاوي"

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “الغاوي”، أحداث مثيرة، حيث بدأ تامر شلتوت بتتبع أحمد مكي، وذلك بعد اختطاف ابن شقيقته من أجل ارجاع الساعة التي سرقها من الخواجة.

وكلف عمرو عبد الجليل من تامر شلتوت أن يتتبع أحمد مكي حتى يصل للساعة وبعدها يلقي القبض عليه ويستقدمه إلى الخواجة من أجل إشعال النيران فيه وهو حي.

تدور قصة المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة. يقرر شمس التوبة عن البلطجة والجريمة التي كان يمارسها مع أصدقائه، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم.

المسلسل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.