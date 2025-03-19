تشكيل زد ضد المصري في كأس عاصمة مصر

أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

يحل فريق زد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره المصري بملعب استاد السويس، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء.

يقود عبدالرحمن البانوبي تشكيل زد أمام المصري، رفقة شادي حسين ومصطفى زيكو ومصطفى سعد ميسي.

يتواجد زد في المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر، بجانب أندية، المصري، غزل المحلة، البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا.

يحتل زد المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة من مجموعات كأس عاصمة مصر بلا نقاط، خلف المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث بلا نقاط أيضًا.

تشكيل زد ضد المصري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - محمد أشرف - سامح إبراهيم

خط الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - مصطفى سعد ميسي

وفي الهجوم: عبدالرحمن البانوبي - شادي حسين - مصطفى زيكو.