خاص| محفوظ رمزي يجيب عن أزمة نقص الأدوية في السوق

كشف محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن أسباب نقص الأدوية في السوق، قائلًا: “الوضع تحسن كثيرًا مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد تدخل القيادة السياسية لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر”.

وتابع في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": “كانت هناك فترات شهدت اختفاء أدوية الضغط والسكر، لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا، الدولة أصدرت تعليمات واضحة للبنك المركزى لتسهيل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهناك متابعة مستمرة لضمان ضخ الأدوية فى الأسواق بشكل منظم”.

وعن استمرار الأزمة، أوضح محفوظ رمزي: “هناك تحسن واضح فى توافر الأدوية، ولكن لا تزال هناك مشكلات فى بعض الأصناف مثل أنواع محددة من الأنسولين، بعض المرضى يعتقدون أن هناك نقصًا بسبب عدم توافر العلامات التجارية التي اعتادوا عليها، رغم وجود بدائل محلية بنفس التركيبة الدوائية والفعالية”.