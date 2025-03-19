ads
الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خاص| محفوظ رمزي يجيب عن أزمة نقص الأدوية في السوق

محفوظ رمزي
محفوظ رمزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن أسباب نقص الأدوية في السوق، قائلًا: “الوضع تحسن كثيرًا مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد تدخل القيادة السياسية لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر”.

وتابع في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": “كانت هناك فترات شهدت اختفاء أدوية الضغط والسكر، لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا، الدولة أصدرت تعليمات واضحة للبنك المركزى لتسهيل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهناك متابعة مستمرة لضمان ضخ الأدوية فى الأسواق بشكل منظم”.

وعن استمرار الأزمة، أوضح محفوظ رمزي: “هناك تحسن واضح فى توافر الأدوية، ولكن لا تزال هناك مشكلات فى بعض الأصناف مثل أنواع محددة من الأنسولين، بعض المرضى يعتقدون أن هناك نقصًا بسبب عدم توافر العلامات التجارية التي اعتادوا عليها، رغم وجود بدائل محلية بنفس التركيبة الدوائية والفعالية”.

أزمة نقص الأدوية البوابة نيوز تصريح خاص لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة محفوظ رمزي