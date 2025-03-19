ننشر أسماء التلاميذ ضحايا سقوط سقف غرفة درس خصوصي في الدقهلية

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء ضحايا حادث سقوط سقف غرفة بمنزل من الطوب اللبن بقرية عزبة سمعان مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

واستقبلت مستشفى بني عبيد التخصصي حالة وفاة واحدة لطفل يدعى محمد أحمد رجب،7سنوات متوفي نتيجة إصابته بجروح وكدمة شديدة في الحوض تسببت في نزيف بالعضو الذكري.

فيما أصيبت 15 أخرين جرى ايداعهم المستشفى كلا من:" هند وائل علي 9 سنوات مصابة جرح قطعي بفروة الراس، زهراء صقر منير 9 سنوات سحجه باليد اليسري، سيلا شعبان مصطفي 10 سنوات سحجه بالوجه، محمد إبراهيم محمد 7 سنوات مصاب بجرح بفروة الراس، معاذ رضا شعبان 10 سنوات مصاب بجرح بفروة الراس".

كما أصيب :"مازن فتوح احمد 10 سنوات مصاب بالم أسفل الظهر، احمد محمود احمد 10 سنوات مصاب الم اسفل الظهر، ويوسف حازم فرج 10 سنوات مصاب بجرح بفروة الراس، مروان فتوح احمد 10 سنوات، سحجات بالوجه و الرقبة، ورحمه السيد محمد 10 سنوات مصاب بسحجات بالوجه و الرقبه".

وو صل إلى المستشفى أيضا:" مالك أشرف فؤاد 10 سنوات مصاب بالم أسفل الظهر، محمد منير 10 سنوات مصاب بالم أسفل الظهر، وجوري محمد إبراهيم 7 سنوات جرح بفروة الراس، نور جمال السعيد 100سنوات ألم بالظهر، و سما علاء محمد 10 سنوات مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري.

فيما استقبلت مستشفى دكرنس العام حالتين وهم الطفل محمد صالح ابراهيم حسين،6 سنوات مصاب بنزيف في المخ ونزيف في البطن،و شيماء محمود ابراهيم محمد،10 سنوات ومصاب بكدمات بالوجه وجروح في الرأس،ليبلغ إجمالي المصابين 17 حالة إصابة.



كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سمعان مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.

كما التقى بأسرة المتوفي وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا.

وكلف المحافظ بسرعة انهاء اجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين و المتسببين في وقوع الحادث.

وشدد مرزوق، وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، و إحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة.

وتم إلقاء القبض على المعلمة صاحبة الواقعة واحتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة.