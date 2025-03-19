محافظ الجيزة يشهد توقيع بروتوكولا للتكفل بالعلاج والعمليات الجراحية بمؤسسة بهية خلال 2025

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعالية توقيع بروتوكول بين مؤسسة بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ويقضي البروتوكول بتكفل أمانة الحزب بالعلاج اللازم والعمليات الجراحية بمؤسسة بهية التي تتم خلال عام 2025.



جاء ذلك بحضور السيدة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعفان أمين حزب مستقبل وطن، والسيدة أمل عمارة، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى قيادات الحزب.



وأشاد محافظ الجيزة، بالمبادرة التي تمكن مستشفى بهية، أحد الصروح العلاجية الهامة بمحافظة الجيزة من علاج حالات إضافية من المرضى خلال مدة زمنية أقل، والمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار وتُعدّ هذه المبادرة خطوة محمودة ومشكورة من حزب مستقبل وطن، استكمالًا للمساهمات الخدمية التي يقدمها للمواطنين.



وأوضح محافظ الجيزة، أن دعم المؤسسات الصحية والخدمية هو ركيزة أساسية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين مؤكداً علي أهمية تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمحتاجين.