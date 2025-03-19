علاء عبدالعال يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

اعلن علاء عبدالعال المدير الفني لنادي الجونة، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة ثانية من مباريات كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الجونة كالاتي :

ويلتقي فريق الزمالك مع الجونة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية ضمن مباريات كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولي.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من سموحة، الجونة، مودرن سبورت، بتروجت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.