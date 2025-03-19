الخارجية الأمريكية: هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ليز ستيكني، أنه لاتزال هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت «ستيكني» - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء - أنه لاتزال أيضًا هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بالقطاع.