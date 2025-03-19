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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ليز ستيكني
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ليز ستيكني، أنه لاتزال هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت «ستيكني» - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء - أنه لاتزال أيضًا هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بالقطاع.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ليز ستيكني وقف اطلاق النار في غزة صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بالقطاع