أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ليز ستيكني، أنه لاتزال هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت «ستيكني» - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء - أنه لاتزال أيضًا هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بالقطاع.
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الخارجية الأمريكية: هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ليز ستيكني، أنه لاتزال هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ليز ستيكني، أنه لاتزال هناك خطة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة.