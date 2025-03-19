قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات وخروج المرضى من غزة

أفاد مراسل "إكسترا نيوز" أحمد عبد الرازق، من أمام معبر رفح الحدودي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المعبر من الجانب الفلسطيني، مما منع دخول المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والمصابين من قطاع غزة. جاء ذلك على خلفية تجدد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع، والذي وصفه المراسل بأنه "الأكثر ضراوة" منذ بدء الحرب.

وأشار عبد الرازق إلى أن المعبر، الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان غزة لتلقي الرعاية الطبية وإدخال المساعدات الإنسانية، شهد توقفًا كاملًا للحركة منذ الثاني من مارس الجاري. وأضاف أن أكثر من 100 ألف حالة بين مرضى ومصابين، بما في ذلك حالات سرطانية وإصابات خطيرة، كانت تعتمد على المعبر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأكد أن مصر كانت تبذل جهودًا كبيرة لدعم سكان القطاع من خلال إدخال المساعدات وتسهيل خروج المرضى، لكن إغلاق المعبر من قبل قوات الاحتلال حال دون استمرار هذه الجهود.

كما لفت إلى أن المساعدات الإنسانية، التي كانت تصل عبر المعبر، توقفت أيضًا، مما زاد من معاناة سكان غزة الذين يعانون بالفعل من حصار خانق.