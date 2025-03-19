تشكيل المصري لمباراة زد في كأس مصر

أعلن انيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، تشكيل المصري لمباراة زد بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر

حيث يلتقي الفربقين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري كالاتي :

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر

يوسف الجوهري ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

البدلاء

محمود حمدي، حمادة هلال، حسن علي محمد مخلوف، حسين فيصل، أحمد القرموطي ، خالد الغندور، أحمد فؤاد ، بابا بادجي.