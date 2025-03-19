رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والمهندس أيمن محمد عطية، محافظ القليوبية، في حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته احدي مدارس الكنيسة الإنجيلية ببنها، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، اليوم الأربعاء، بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، من بينهم الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ سمير جاب الله، مدير مدارس السلام ببنها.

وخلال كلمته، وجّه الدكتور القس أندريه زكي تحية تقدير من مدينة بنها إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة المصرية، مؤكدًا أن "أجمل ما يميز بلدنا هو الشعب المصري، الذي يثبت دائمًا قدرته على التكاتف والتلاحم." وأضاف: "نحن ممتنون لبلادنا وجمالها، ونعيش نموذجًا هامًا للعيش المشترك، حيث المحبة الحقيقية تجمع المصريين."

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مصر وطن للجميع، وقال: "ما قيمة أن يمتلك الإنسان كل شيء ويفتقد السلام والطمأنينة؟" مشددًا على أن "التجربة الحقيقية للعيش المشترك تظهر في وحدة المصريين وتماسكهم، وستظل مصر دائمًا نموذجًا للتسامح بين أبنائها." كما أضاف: "أصالة وسماحة الشعب المصري هو أساس وحدتنا، وهذا ما يجعلنا دائمًا قادرين على مواجهة التحديات بروح المحبة والتعاون."

eb5d7f36-83e4-4bb8-bcf7-7fab05e067af

e13dbe56-6ba5-4050-8add-e9bd19266365

be22db4b-7623-48b4-a736-e464150229d0